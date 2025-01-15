مانشستر سيتي يسقط بتعادل مثير أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي وبرينتفورد
مانشستر سيتي وبرينتفورد

انتهت مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

مانشستر سيتي يسقط بتعادل مثير أمام برينتفورد

وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بينما يحتل برينتفورد المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

جاء الشوط الأول متواضعا ومتعادلا من كلا الجانبين، حيث لم تسفر هجمات كلا الفريقين عن أي أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

وفي الشوط الثاني، كان مانشستر سيتي مسيطرا على مجريات اللعب حتى نجحوا في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 66 عن طريق فيل فودين الذي تلقى تمريرة سحرية من كيفين دي بروين داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الجانب الأيسر لمرمى برينتفورد.

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تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

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في الدقيقة 78، نجح فيل فودين نجم مانشستر سيتي في استغلال هجمة مرتدة لصالح فريقه ليسجل الكرة في مرمى برينتفورد ويعلن عن الهدف الثاني للمان سيتي. 

أما بالنسبة للاعبي برينتفورد، فاستعادوا ثقتهم عندما نجحوا في تسجيل الهدف الأول لهم في الدقيقة 82 عن طريق يوني ويسا الذي أطلق تسديدة صاروخية في منتصف مرمى المان سيتي ليعلن عن أول أهداف برينتفورد في اللقاء. 

واصل لاعبو برينتفورد محاولاتهم حتى نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 92 عن طريق كين لويس بوتر الذي أرسل تمريرة رائعة لتصل إلى زميله كريستيان نورجارد الذي سدد الكرة برأسه في الجانب الأيمن لمرمى مانشستر سيتي ويعلن عن هدف التعادل والثاني لبرينتفورد وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

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