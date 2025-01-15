ترحيل موعد امتحانات الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن تعديل موعد بدء امتحانات الفترة الصباحية اليوم الأربعاء لتبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا بدلًا من الثامنة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب وأوضحت المديرية أن جميع الامتحانات التالية لنفس اليوم سيتم ترحيلها نصف ساعة أيضًا.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى توقع تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ومن جانبها أغلقت محافظة الإسكندرية بعض الطرق الرئيسية مثل طريق الإسكندرية الصحراوي ومحور التعمير حتى تتحسن الأحوال الجوية وتتحسن الرؤية الأفقية وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجهت المحافظة السائقين باتباع إرشادات القيادة أثناء الشبورة المائية مثل القيادة بحذر شديد واستخدام كشافات الشبورة المائية والحفاظ على مسافات الأمان بين المركبات وتشغيل مساحات الزجاج باستمرار وفتح النوافذ قليلًا لمنع تكثف البخار داخل السيارة.

وجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 بالإسكندرية بدأت يوم السبت الموافق 11 يناير حيث يتقدم لها 648183 طالبًا في جميع المراحل التعليمية.