يوفنتوس يخطف نقطة ثمينة من أتالانتا في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
يوفنتوس وأتالانتا
يوفنتوس وأتالانتا

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بفخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق أتالانتا بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جيويس ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ملخص مباراة يوفنتوس وأتالانتا

وانطلقت صافرة بداية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس مع نظيره أتالانتا برتم هادئ وكانت المباراة سجال بين الفريقان وحاولوا تسجيل أهداف لكن دون فرص حقيقية يمكن ترجمتها لأهداف بشباك كارنيسكي وجريجوريو وكانت نسبة الاستحواذ ليوفنتوس 41% مقابل 59% لأتالانتا وانتهى الشوط الأول 0/0.

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وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل بيير كالولو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 54 صنع مكيني وعادل روجيري النتيجة لأتالانتا في الدقيقة 78 صنعه له بيلانوفا وانتهت المباراة 1/1.

وبهذه النتيجة احتل يوفنتوس المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة بعد تحقيق 7 فوز وتعادل بثلاثة عشر ولم يخسر بينما ظل أتالانتا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة حيث انتصر خلال 13 مباراة وتعادل بأربعة وهزم بثلاثة.

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