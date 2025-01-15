إغلاق الطريق الساحلي بالإسكندرية بسبب الشبورة المائية الكثيفة

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إغلاق الطريق الساحلي بداية من الكيلو 57 في اتجاه محافظة مطروح، وذلك بسبب كثافة الشبورة المائية التي أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وتهيب المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع الإرشادات اللازمة لضمان السلامة، مثل القيادة بحذر، واستخدام كشافات الشبورة، والحفاظ على مسافات أمان كافية بين السيارات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أشارت إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤثر سلبًا على مستوى الرؤية الأفقية، ويزيد من خطورة القيادة في هذه الأجواء.

وجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية أغلقت في وقت سابق بعض الطرق الرئيسية مثل طريق الإسكندرية الصحراوي ومحور التعمير للحد من الحوادث الناتجة عن هذه الظروف الجوية السيئة، والتي تصاحبها تعليمات مشددة لقائدي المركبات باتباع كافة إجراءات السلامة.