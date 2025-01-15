النيابة العامة تحقق في ملابسات وفاة طالبة بعد سقوطها من شرفة منزلها في الإسكندرية

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بوابة الفجر

تباشر النيابة العامة التحقيق في حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، إثر سقوطها من شرفة منزلها في ظروف غامضة. 

وكانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الطفلة تعرضت للتنمر من زملائها بالمدرسة، بسبب عدم قدرة أسرتها على سداد المصروفات الدراسية، وهو ما دفعها للإقدام على الانتحار وترك رسالة لأسرتها بعنوان "سامحوني".

وخلال التحقيقات، أكد والدا الطفلة أنها لم تكن تعاني من أي أزمات نفسية أو عصبية، وأن سقوطها جاء عرضيًا أثناء لهوها بالشرفة. 

 ونفت الأسرة العثور على أي دلائل أو خطابات تشير إلى نيتها في الانتحار، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بشكل شخصي.

وأسفرت تحريات الشرطة بعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأطراف التي نشرت أخبارًا كاذبة حول الواقعة، لما تسببت فيه من إثارة القلق والرأي العام.

 

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