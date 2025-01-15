ما شروط إحلال السلام في السودان؟

السلام في السودان، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل شروط السلام في السودان وفق تصريحات البرهان.

رسائل البرهان

في ختام جولته إلى دول غرب إفريقيا، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على استمرار السودان في معركته الحاسمة ضد ما وصفه بالاستعمار الجديد والمليشيات المسلحة.

جاءت تصريحات البرهان خلال لقائه الجالية السودانية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث وجه رسائل تحمل أبعادًا سياسية وعسكرية للداخل والخارج، مشددًا على ضرورة الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

وصف البرهان المعركة بأنها "معركة الشعب السوداني بكل قطاعاته المختلفة للدفاع عن شرفه وعرضه ووطنه".

وأكد أن القتال لن يتوقف إلا بالقضاء الكامل على التمرد والمليشيات التي وصفها بـ "المجرمة القاتلة".

ودعا الشعب السوداني إلى التحلي بالصبر وطول البال لمواجهة هذه المرحلة، مضيفًا: "حديثنا في الميدان حتى القضاء على هؤلاء المجرمين".

شروط السلام

رغم تأكيده على دعم السلام وإيقاف الحرب، شدد البرهان على ضرورة وضع شروط واضحة لتحقيق ذلك.

أضاف البرهان أنه من يريد السلام عليه جمع المرتزقة والجنجويد في مكان محدد وجمع السلاح منهم، وبعدها سنتفق.

وأوضح أن أي اتفاق سلام يجب أن يحفظ للسودانيين أمنهم وكرامتهم، دون وجود المليشيات المسلحة أو الجهات التي تدعمها.

رسائل للداخل والخارج

خلال لقائه بالجالية السودانية، أكد البرهان أنه قام بتنوير قادة غرب إفريقيا بحقيقة الوضع في السودان، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه غزوًا جديدًا تدعمه قوى استعمارية بالمال والسلاح.

وأكمل أن الحقائق التي قدمها ساهمت في تغيير وجهات نظر العديد من القادة الأفارقة تجاه الأزمة السودانية.

وأعلن البرهان ترحيبه بكل من يضع السلاح ويعود إلى حضن الوطن، مشيرًا إلى انضمام مجموعات كبيرة سلمت نفسها مؤخرًا، قائلًا: "نقول مرحبًا لكل من يعود إلى رشده ويختار صف الوطن".

مواقف تحدد العلاقات المستقبلية

وحول مستقبل العلاقات مع القوى السياسية والدول الخارجية، أكد البرهان أن مواقف الأطراف الحالية تجاه الحرب ستكون العامل الرئيسي في تحديد طبيعة العلاقات المستقبلية وأننا سنقيس علاقتنا داخليًا وخارجيًا بمواقف الأطراف من هذه الحرب، حتى نبني وطنًا خاليًا من العملاء والمرتزقة.