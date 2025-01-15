محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي أمام الجونة في الدوري المصري

الفجر الرياضي
محمد الحنفي
محمد الحنفي

يعود الأهلي للمنافسات المحلية من جديد وذلك بمواجهة أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي أسندت قيادته للحكم محمد الحنفي.

ويعاونه كلا من ماجد المليجي مساعد أول، سيد نافع مساعد ثان ويتواجد وليد عبد الرازق حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى الشهدي  ويعاونه محمد عزازي.

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موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ويستقبل ستاد القاهرة الدولي لقاء الفريقين المرتقب.

وتنقل أحداث اللقاء عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.

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