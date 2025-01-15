طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام غزل المحلة في الدوري المصري

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة غزل المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي أسندت قيادته للحكم طارق مجدي.

ويعاونه كلا من هاني عبد الفتاح مساعد أول، محمود عبد السميع مساعد ثان، ويتواجد السيد منير حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد عبد العزيز ويعاونه يوسف البساطي.

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الدفاع الجوي.

وتنقل أحداث اللقاء عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.