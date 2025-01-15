شنق نفسه.. مصرع طالب شنقًا داخل غرفة نومة شمال سوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقى طالب مصرعه في العقد الثانى من العمر يبلغ 15 عاما، إدعاء انتحار شنقًا، داخل غرفة نومة بالطابق الثانى، لسوء حالته النفسيه.

وتعود أحداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوجود حالة انتحار بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المدعو" أحمد.ع.ا" 15 سنه طالب ومقيم بذات الناحية، مسجاه علي ظهره بغرفة نومه بالطابق الثاني، بالمنزل خاصته يرتدي كامل ملابسه يتدلي من جنش حديدي بسقف الغرفة وبمناظرته تبين وجود " سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة " ولا توجد بـه ثمة إصابات ظاهرية أخري، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي.

أفاد كل من:-
والد المتوفي 56 عامل، والدة المتوفي المدعومة "كريمة. ح. ا"  46 سنه ربة منزل، ومقيمان بذات الناحية، بمضمون ما سبق وأضافا بأن المذكور أقدم علي الإنتحار لسوء حالته النفسية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مصرع طالب شنقا مركز طما مديرية أمن سوهاج

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