مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

شهد الطريق الزراعى الشرقى بمركز اخميم، حادث تصادم سيارتين نقل، نتيجه اصطدام السيارتين بالمواجهة، ونتج عنه مصرع قائد السيارة الأولى.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث سير بالطريق الزراعي الشرقى دائرة المركز، نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة.

طرفـي الحادث:-  

السيارة" نقل قيادة المدعو " سعيد. ا. م "ة37 سنه  سائق ومقيم  دائرة المركز، السيارة  نقل ملك المدعو "صبري.س.ا"  50 سنه سائق ومقيم مركز دار السلام وقع الحادث نتيجة، اصطدام المركبتين بالمواجهه،
نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي.

إصابة كل من:- 
قائد السيارة الثانية " نزيف بالمخ "، مستقل السيارة الأولي "محمد.ك.م " 16 سنه طالب، ومقيم بذات الناحية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مستقل السيارة الثانية المدعو "حربي. ف.ن" 50 سنه عامل  ومقيم بذات الناحيه، سحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثمان لمستشفي أخميم المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.

أفاد المصابين وشقيق المتوفي المدعو " رشاد "36 سنه عامل ومقيم بذات الناحيه  بمضمون ما سبق ونفوا الشبهه الجنائيه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج الطريق الزراعي الشرقي مصرع سائق سيارتين نقل مركز اخميم مديرية أمن سوهاج

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