إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة بمركز دار السلام بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

شهد الطريق الزراعى الشرقى بمركز دار السلام، حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل، نتيجة التخطى الخطأ، مما أدى لوقوع الحادث ووجود إصابات بينهم.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من غرفه عمليات النجدة، بوقوع حادث سير بالطريق الزراعي الشرقى دائرة المركز، نتج عنه إصابات بين الطرفين.

طرفـي الحادث:-  
السيارة ملاكي قيادة المدعو  "كيرلس.خ.ك " 22 سنه عامل، ومقيم بناحية دائرة المركز، السيارة نقل قيادة المدعو  "القذافي.ف.ا " 45 سنه مدرس، ومقيم بناحية دائرة المركز، وقع الحادث نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة الأولي مما أدي لإصطدامه بالمواجهه بالسيارة الثانيه  .

نجم عن الحادث إصابة كل من:- 
قائد السيارة الأولي " جرح رضي بالعين اليسري " مرافقيه المدعو" شنودة. ا.م"  46 سنه، كسر بالفخذ الأيسر كسر بالفك السفلي، المدعو "كريم.ك.ج" 31 سنه عامل " جرح بفروة الرأس وأخر بالجبهه "، المدعو "ماريو. ج. ه" 24 سنه مهندس " كدمه بالكتف الأيسر "، وجميعهم مقيمين بناحية دائرة المركز، وتم نقلهم لمستشفي دار السلام المركزي 
افادا قائدي السيارتين  والمصابين، بمضمون ما سبق ونفوا الشبهه الجنائيه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج حادث مركز دار السلام مديرية أمن سوهاج

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