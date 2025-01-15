شرط ميشالاك يعطل رحيله عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

قال الإعلامي جمال الغندور، إن البولندى كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودى المعار إلى الزمالك حتى نهاية الموسم، يتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة من النادى الأبيض من أجل الموافقة على رحيله عن القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي.

شرط ميشالاك يعطل رحيله عن الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" ميشالاك يرفض الرحيل عن الزمالك دون الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة خاصًة بعدما نما إلى علمه عدم رغبة حسين لبيب رئيس النادى في استمراره داخل الفريق،رغم عدم حصول على فرصته كاملة".

واختتم:" ميشالاك يرغب في الحصول على قيمة عقده كاملًا والمقدر بـ700 ألف دولار خاصة أنه لا يوجد بند يمنح الزمالك أحقية قطع الإعارة في يناير الجارى".