اليوم.. ذكرى ميلاد عملاق الكوميديا سمير غانم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير يوسف غانم (15 يناير 1937 - 20 مايو 2021) هو ممثل كوميدي شهير، تخرج من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد، ليؤسسوا معًا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي اشتهرت بتقديم الاسكتشات الكوميدية على المسرح، ومنها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت".

وبعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، انحلت الفرقة، وتوجه غانم مع جورج سيدهم إلى العمل في المسرح معًا، وكان من أبرز أعمالهما المسرحية "المتزوجون" و"أهلًا يا دكتور".

في ثمانينيات القرن العشرين، تألق سمير غانم في فوازير رمضان، حيث قدم شخصيتي "سمورة وفطوطة"، ثم عاد في أوائل التسعينيات ليقدم "فوازير المطربون والمضحكون".

ويُعتبر الراحل واحدًا من أبرز نجوم المسرح إلى جانب عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.

خلال السبعينات، تنوعت أعماله بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث شارك في أفلام عدة مثل "الصديقان"، "لسنا ملائكة"، "واحد في المليون"، "السراب"، "المجانين الثلاثة"، "نحن الرجال طيبون"، "نار الشوق"، "فرقة المرح"، "ولد وبنت والشيطان"، بالإضافة إلى مسرحيات مثل "موسيكا في الحي الشرقي" و"فندق الثلاث ورقات" أمام الفنان صلاح ذو الفقار. في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، قدم مع جورج سيدهم أبرز مسرحيتين في تاريخهما المشترك، هما "المتزوجون" عام 1978 و"أهلًا يا دكتور" عام 1981.

استمر في تنوع نشاطاته الفنية فشارك في أعمال عديدة مثل "سنوات الانتقام"، "فخ السعادة الزوجية"، "البنات عايزة إيه"، و"أذكياء لكن أغبياء".

في عام 1982، توفي شقيقه سيد غانم، مما أدخله في حالة من الكآبة وقرر بعدها تغيير نمط عمله، ما أدى إلى انفصال فني بينه وبين جورج سيدهم.

عام 1983، تعاون مع المخرج فهمي عبد الحميد في تقديم أول حلقة من فوازير "فطوطة" تحت عنوان "فطوطة والأفلام"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، ما دفعهم لتقديم "فطوطة والشخصيات" عام 1986. وفي التسعينات، قدم فوازير "المتزوجون" عام 1992، "المضحكون" عام 1993، و"أهل المغنى" عام 1994.

وفاته

في 30 أبريل 2021، تم الإعلان عن نقل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا. لاحقًا، توفي سمير غانم في المستشفى نتيجة مضاعفات الإصابة في 20 مايو 2021، وتبعه رحيل زوجته دلال عبد العزيز في 7 أغسطس من العام نفسه.