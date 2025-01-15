قال الإعلامي جمال الغندور، أن حالة من الانقسام سادت داخل نادى الزمالك خلال اليومين الماضيين بسبب موقف المغربى محمود بنتايج لاعب سان إتيان الفرنسي المعار إلى الزمالك حتى نهاية الموسم من الاستمرار داخل القلعة البيضاء ويعود ذلك بسبب ارتفاع قيمة بند الشراء في عقد اللاعب والذى يبلغ مليون دولار.

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" هناك أصواتًا داخل مجلس الزمالك تنادى بعدم تفعيل بند الشراء بسبب ارتفاع قيمته خاصًة بعد عودة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى واستعادة نسبة كبيرة من مستواه الفني والبدني".

وأضاف:" مسئولو نادى الزمالك يؤمنون بقيمة بنتايج الفنية والإضافة التي يقدمها للفريق الأبيض ولكن ارتفاع بند الشراء خلق نوعًا من الحيرة داخل أروقة نادى الزمالك حيث ينوى المسئولين التفاوض مع سان إتيان الفرنسي كخطوة جديدة لتخفيض البند خلال الفترة القادمة ويتوقف الأمر عليهم".