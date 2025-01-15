رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي.. وليس لدينا أي خلاف معهم حاليًا
تحدث كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري، عن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب إلياس شوارف نجم الفريق السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي
وقال كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري في حواره مع برنامج ستاد المحور: "لا يمكنني الحديث عن مستقبل إلياس شوارف، هو لاعب مميز ويمتلك إمكانيات عالية، لا استطيع قول شئ حول العروض في الوقت الحالي للاعب".
وأضاف: "حاليًا ليس لدينا اي أزمة أو خلاف بيننا وبين النادي الأهلي وبالطبع في حال وصول عرض مميز سوف نقبله، أنا أحب مصر كثيرًا وأحب الشعب المصري".
وأكمل: "ما يتعلق بالعلاقة بيننا وبين الأهلي لم تسر علي النحو الذي نرجوه سابقًا، النادي لم يساعدنا من قبل وكلفنا خسارة فرصة جيدة للمنافسة في أوروبا".
وأردف: "من الصعب توقع إلى أين سيصل الفريق هذا الموسم في ترتيب الدوري السويسري، أمامنا مواجهة قوية مقبلة سوف نسعى إلى الفوز بيها والتقدم في الترتيب".
واختتم حديثه قائلًا: "بالتأكيد أتمنى التعاقد مع لاعبين مصرين خلال الفترة المقبلة، لكن كما تعلم الأمر يصبح صعبًا للغاية بسبب المطالب المالية العالية للأندية المصرية".