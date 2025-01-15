"تامر عاشور وسامو زين يقدمان وجبة غنائية دسمة.. مفاجآت شعرية ولحنية تشعل موسم 2025"



تشهد الساحة الغنائية انطلاقة قوية في موسم 2025 مع تعاونات استثنائية تجمع بين الأصوات المميزة والكلمات المؤثرة. النجم تامر عاشور يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "ياه"، الذي يضم 12 أغنية متنوعة تتأرجح بين الرومانسية والدراما، ليصبح واحدًا من أبرز إصدارات العام الألبوم المرتقب يطرح اليوم على منصات البث الرقمي، ويتضمن تعاونات مع نخبة من الشعراء، بينهم الشاعر محمد البنداري الذي كتب أغنية "قصر بعيد"، وهي من ألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، لتكون إحدى أبرز مفاجآت الألبوم.

من جهة أخرى، يواصل سامو زين إثبات مكانته في الوسط الفني بإطلاق ميني ألبوم جديد، يتصدره التعاون مع الشاعر محمد البنداري في أغنية "باب وخبط"، التي أضفى عليها الملحن محمد شحاتة طابعًا مميزًا، مع توزيع موسيقي ديناميكي من محمود صبري.

هذه الأغنية تعكس تطورًا في الأسلوب الموسيقي لزين، الذي يسعى دائمًا لتقديم محتوى يلامس قلوب محبيه.

ما يميز هذه الإصدارات هو حرص النجمين على التعاون مع فريق عمل متنوع، ضم أسماء بارزة مثل الشعراء عليم، أحمد المالكي، وعمرو المصري، والملحنين محمد مدين، عمرو الشاذلي، وأحمد إبراهيم، مما يعد الجمهور بتجربة استثنائية من التناغم الفني والإبداع.

ألبوم "ياه" يقدم مجموعة أغاني تحمل بصمة عاشور، مثل "الله يحنن"، "حبيبي القديم"، و"مش بعرف أنام"، بينما يشكل الميني ألبوم الخاص بسامو زين تحولًا في مسيرته، مع نغمات تحمل جرعة إضافية من الجرأة والتميز.

بهذا التعاون الملحوظ بين عاشور وزين والشاعر محمد البنداري، يمكن القول إن عام 2025 قد بدأ بقوة، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر سماع هذه الأغاني التي تحمل وعدًا بإعادة تعريف المشهد الغنائي.