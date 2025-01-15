طلاب الصف الأول الثانوي يؤدوا اليوم امتحان اللغة العربية في 212 لجنة بالدقهلية

محافظات
امتحانات ارشيفية
امتحانات ارشيفية

يؤدي اليوم الاربعاء طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، في محافظة الدقهلية، امتحان اللغة العربية  ، في زمن قدره 3 ساعات، داخل 212 لجنة طبقا لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي التالي:

ادوا يوم  السبت امتحان  فلسفة ومنطق من 12حتى 1.30“ساعة ونصف”
وادوا يوم الأحد امتحان علوم متكاملة من 12  حتى 2 ساعتين 
و الإثنين يؤدوا امتحان الغة الأجنبية الاولى من 12 حتى 2.30 “ساعتين ونصف”
و الثلاثاء رياضيات من 12حتى 3 “ثلاث ساعات” 
واليوم  الأربعاء لغة عربية من 12 حتى 3 “ثلاث ساعات”
الخميس تاريخ من  

أعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية عن  انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل، وشدد على جاهزية اللجان والمتابعة المستمرة، وذلك تحت رعاية ومتابعة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وأعلن  مدير المديرية عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة، لاستقبال 962669 طالبًا بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بنطاق المحافظة موزعة كالآتي:
-1307 مدارس تستقبل 540593 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس الابتدائي 
-898 مدرسة تستقبل 251429  طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية

-212 مدرسة تستقبل 239383  طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية

وأكد العربي على أنه قد تم  رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل والتي ستنطلق اليوم السبت 11 يناير، مشددا على المتابعة الدورية  لجاهزية اللجان  وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات 

كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية  لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط

وأكد على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الإمتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال  اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية

اتخاذ القرارات استخدام الهواتف الاستعداد القصوى الأول الثانوي الدكتور أشرف العربي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية امتحانات صفوف النقل امتحانات الصف الأول الثانوي حظر استخدام الهواتف المحمولة طارق مرزوق محافظ الدقهلية مرحلة الثانوي

مواد متعلقة

طلاب الصف الثاني الثانوي بالدقهلية يؤدو امتحان الكمياء والجغرافيا اليوم في الدقهلية

رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"

محافظ الدقهلية: 1300 استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية اصلاح الغيط مركز بلقاس

استيلام 2 طن لحوم من لحوم صكوك "الإطعام" لاسر الاولي بالرعاية بالدقهلية

وكيل تعليم االدقهلية ينيب مدير التعليم العام لمتابعة مجموعات المراجعة النهائية للإعدادية

وكيل شباب الدقهلية تشهد اجتماع مسئولي وأعضاء نادى القيادات الشبابية "اون لاين"

رفع 2350 طن مخلفات بلدية ونواتج هدم وأتربة بالمنطقة المركزية بالمنصورة 

"حميات المنصورة" تفوز بالمركز الأول فى " ماراثون مستشفيات الحميات "

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

مصدر لـ "الفجر الرياضي":الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم زد لتدعيم الدفاع

حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد

محمد صبحي: نحتفي اليوم بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة الفنية والثقافية

تعرف على موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

محافظ الفيوم يعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة