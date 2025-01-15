عاجل.. وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى السودان

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وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي يطير إلى السودان

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توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، صباح الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥، إلى مدينة بورسودان في زيارة تستهدف بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتناول آخر مستجدات الأوضاع فى السودان، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية والهجرة، سلسلة من اللقاءات مع كبار ‎ المسئولين في السودان، والبناء على الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تقديم الدعم للسودان الشقيق.

مصر السودان وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي السيسي
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