شبورة مائية كثيفة تغلق الطرق في الإسكندرية: بيان عاجل وتحذيرات للسائقين

أصدرت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء بيانًا عاجلًا بشأن تأثير الشبورة المائية الكثيفة على حركة السير، حيث أعلنت عن إغلاق عدة طرق رئيسية حفاظًا على سلامة المواطنين.

الطرق المغلقة:

الطريق الساحلي: تم إغلاقه بداية من الكيلو 57 باتجاه محافظة مطروح بسبب كثافة الشبورة. الطريق الصحراوي: أغلق بداية من بوابة الرسوم للسبب نفسه.

تحذيرات المحافظة لقائدي المركبات

أهابت محافظة الإسكندرية بجميع قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل هذه الظروف الجوية، وشددت على أهمية:

تقليل السرعات لتجنب الحوادث.

الالتزام بتعليمات المرور وإشارات التحذير.

استخدام الأضواء الكاشفة المناسبة أثناء القيادة لضمان وضوح الرؤية.

قرارات مرتبطة بحالة الطقس

أشارت تقارير سابقة إلى اتخاذ عدة قرارات في الإسكندرية بسبب حالة الطقس السيئة، مثل تعديل مواعيد الامتحانات الصباحية في المدارس والجامعات لضمان سلامة الطلاب، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الشبورة.

نصائح للسائقين: