الطقس اليوم الأربعاء 15 يناير 2025: تحذيرات من شبورة كثيفة وضباب يؤثر على الرؤية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تشكل شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب صباح اليوم الأربعاء، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تأتي هذه الظاهرة الجوية رغم استقرار الأجواء، إلا أنها تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، مما يستوجب اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

مناطق تأثر الشبورة الكثيفة

حسب خرائط الطقس ورصد الأقمار الصناعية، تشمل مناطق تشكل الشبورة:

محافظات الدلتا : كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة.

: كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة. مدن القناة : بورسعيد، الإسماعيلية.

: بورسعيد، الإسماعيلية. الساحل الغربي : الإسكندرية وضواحيها الغربية حتى شرق مطروح، مرورًا بالعلمين والضبعة.

: الإسكندرية وضواحيها الغربية حتى شرق مطروح، مرورًا بالعلمين والضبعة. القاهرة الكبرى: خاصة المناطق الشمالية والغربية مثل السادس من أكتوبر.

إجراءات الأمان على الطرق

لتفادي الحوادث المرورية، أوصت الأرصاد الجوية باتباع الإرشادات التالية:

ترك مسافات أمان كافية بين المركبات. تقليل السرعة على الطرق. فتح النوافذ قليلًا لتجنب تكاثف بخار الماء داخل السيارة. التوقف عن القيادة تمامًا في حالة انعدام الرؤية. ركن السيارة في مكان آمن بعيدًا عن الطريق الرئيسي.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

نهارًا:

الأجواء مائلة للدفء في معظم المناطق، معتدلة على السواحل الشمالية ودافئة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ليلًا:

الأجواء شديدة البرودة، مع احتمال الصقيع في وسط سيناء، مما قد يؤثر على المزروعات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري : العظمى 23°، الصغرى 13°.

: العظمى 23°، الصغرى 13°. السواحل الشمالية : العظمى 20°، الصغرى 11°.

: العظمى 20°، الصغرى 11°. جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر : العظمى 26°، الصغرى 14°.

: العظمى 26°، الصغرى 14°. شمال الصعيد : العظمى 24°، الصغرى 9°.

: العظمى 24°، الصغرى 9°. جنوب الصعيد: العظمى 28°، الصغرى 12°.

نصائح الأرصاد الجوية

نصحت الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد الناتجة عن التغيرات الجوية المفاجئة.