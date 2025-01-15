أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية لعام 2025: تفاصيل العوائد والخيارات المتاحة

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أصبحت شهادات الادخار واحدة من أهم وسائل الاستثمار للأفراد، حيث تقدم البنوك المصرية خيارات متنوعة بعوائد مرتفعة تساعد على حماية المدخرات ومواجهة التضخم.

خلال يناير 2024، طرحت البنوك عددًا من شهادات الادخار بعوائد تنافسية، واستمرت في تقديمها خلال عام 2025.

يأتي ذلك لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن استثمارات آمنة تحقق لهم أرباحًا مجزية.

أعلى عائد شهادات الادخار في مصر 2025

شهادات بنك مصر

شهادة طلعت حرب:

عائد شهري ثابت: 23.5% .

. عائد في نهاية مدة الشهادة: 27% .

. المدة: عام واحد.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادة القمة:

عائد ثابت: 21.5% .

. المدة: ثلاث سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية السنوية:

عائد شهري: 23.5% .

. عائد سنوي: 27% .

. المدة: عام واحد.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي:

السنة الأولى: 30% .

. السنة الثانية: 25% .

. السنة الثالثة: 20% .

. المدة: ثلاث سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري:

السنة الأولى: 26% .

. السنة الثانية: 22% .

. السنة الثالثة: 18% .

. المدة: ثلاث سنوات.

شهادات البنك التجاري الدولي (CIB)

عائد ثابت شهري: 22% .

. المدة: ثلاث سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادات بنك قطر الوطني (QNB)

عائد شهري يتراوح بين: 20% و20.15% .

. المدة: ثلاث سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادات بنك البركة

عائد شهري: 22% .

. المدة: ثلاث سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

لماذا تختار شهادات الادخار؟

مواجهة التضخم: تتيح عوائد مرتفعة تقلل من تأثير انخفاض قيمة العملة. استثمار آمن: لا يحمل مخاطر كبيرة مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى. مرونة العوائد: يمكنك اختيار بين العوائد الشهرية، السنوية، أو المتدرجة.

نصائح للاستفادة المثلى من شهادات الادخار