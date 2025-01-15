تفعيل بطاقة التموين وإضافة المواليد: خطوات وشروط تفصيلية

في ظل ازدياد التساؤلات حول كيفية تفعيل بطاقة التموين وتحديث بياناتها، أصبح من الممكن الآن إنجاز هذه الخدمة بسهولة عبر بوابة مصر الرقمية، إليك الخطوات:

زيارة بوابة مصر الرقمية: قم بالدخول على منصة مصر الرقمية. اختيار خدمات التموين: ضمن القائمة الرئيسية، حدد قسم خدمات التموين. تفعيل بطاقة التموين: اختر الخدمة من القائمة المتاحة. إدخال البيانات المطلوبة: قم بملء البيانات المتعلقة ببطاقتك التموينية. تأكيد الطلب: اضغط على زر "موافق"، ثم انقر على "التالي". استلام رمز التفعيل: سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل الخاص ببطاقتك إلى رقم الموبايل المسجل.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

لإضافة الأطفال إلى بطاقتك التموينية، يجب الالتزام بالشروط التالية:

عدد الأفراد في البطاقة: يجب أن تحتوي البطاقة على ثلاثة أفراد فقط، مع إمكانية إضافة فرد رابع إذا كانت الأسرة مستحقة للدعم. الدخل الشهري للأسرة: ألا يتجاوز دخل الأسرة 2500 جنيه. دخل صاحب البطاقة: يجب ألا يزيد دخل صاحب البطاقة عن 3000 جنيه شهريًا. عمر الطفل: يجب أن يكون عمر الطفل المراد إضافته 4 سنوات أو أكثر.

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا

حاليًا، لا يمكن إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا عبر بوابة مصر الرقمية، إلا أن هناك توقعات بإتاحة هذه الخدمة قريبًا، حسب تصريحات رسمية.

إجراءات ميسرة لخدمة المواطنين

تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الحكومة لتبسيط الخدمات التموينية وتقليل المعاناة على المواطنين، مع توفير جميع المعلومات والخدمات عبر بوابة مصر الرقمية.