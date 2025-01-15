حالة الطقس في مصر حتى 20 يناير 2025: شبورة كثيفة وأمطار متوقعة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءًا من اليوم الأربعاء 15 يناير وحتى الاثنين المقبل الموافق 20 يناير 2025.
الأحوال الجوية اليوم: شبورة كثيفة وصقيع ليلًا
- شبورة مائية: توقعت الهيئة تشكل شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد خلال الساعات الأولى من الصباح، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.
- درجات الحرارة:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع درجة حرارة عظمى تبلغ 23 مئوية وصغرى 12.
- السواحل الشمالية: أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا، مع درجة حرارة عظمى 20 مئوية وصغرى 11.
- شمال الصعيد: دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع درجة حرارة عظمى 24 مئوية وصغرى 8.
- جنوب الصعيد: طقس دافئ إلى حار نهارًا ومعتدل ليلًا، مع درجة حرارة عظمى 29 مئوية وصغرى 11.
توقعات الطقس للأيام المقبلة حتى 20 يناير
شبورة مائية كثيفة:
- تستمر الشبورة الكثيفة صباحًا، خاصة يومي الأربعاء والخميس، مع تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
أمطار متفرقة ورعدية أحيانًا:
- من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين، والتي قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.
صقيع على المزروعات:
- تشير التوقعات إلى احتمال تشكل الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ليلًا.
نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية
- القيادة بحذر أثناء تشكل الشبورة الكثيفة، وترك مسافات أمان كافية.
- ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا وفي الصباح الباكر.
- متابعة تحديثات الطقس يوميًا لتجنب أي مخاطر محتملة.