سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025: استقرار محلي وارتفاع عالمي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 حالة من الاستقرار بعد آخر انخفاض سجله المعدن الأصفر في تعاملات الأمس، فيما سجلت الأسعار العالمية ارتفاعًا ملحوظًا بالدولار في البورصات العالمية، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4291 جنيهًا.

عيار 21

يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصرية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3755 جنيهًا.

عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 3218 جنيهًا.

عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2503 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب (عيار 21)

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30040 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

سجلت أونصة الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 2667 دولارًا، ما يعكس ارتفاعًا في الأسعار نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرات سوق الأسهم والعملات.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

العوامل الدولية: ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب التقلبات الاقتصادية. أسعار الصرف: تغيّر سعر الدولار يؤثر مباشرة على أسعار الذهب المحلية. العرض والطلب محليًا: يعتمد السعر المحلي على حركة البيع والشراء في السوق المصرية.

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