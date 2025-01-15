حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 يناير 2025.. متي تنتهي الشبورة المائية وانخفاض الرؤية؟

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، تؤثر على الرؤية الأفقية في الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية. 

وأكدت الأرصاد ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات المبكرة من الصباح.

مناطق تكوّن الشبورة المائية اليوم

وفقًا لخرائط الطقس ورصد الأقمار الصناعية، تشمل الشبورة المناطق التالية:

  • محافظات الدلتا: كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة.
  • مدن القناة: بورسعيد، الإسماعيلية.
  • الساحل الغربي: الإسكندرية وضواحيها الغربية، حتى شرق مطروح مرورًا بالعلمين والضبعة.
  • القاهرة الكبرى: المناطق الشمالية والغربية مثل مدينة السادس من أكتوبر.

نصائح القيادة أثناء الشبورة المائية

  • الالتزام بترك مسافات أمان كافية بين السيارات.
  • تخفيف السرعة وتجنب القيادة بسرعة عالية.
  • فتح النوافذ قليلًا لتجنب تكاثف بخار الماء داخل السيارة.
  • التوقف في مكان آمن إذا انعدمت الرؤية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 23°، الصغرى 13°.
  • السواحل الشمالية: العظمى 20°، الصغرى 11°.
  • جنوب سيناء: العظمى 26°، الصغرى 14°.
  • شمال الصعيد: العظمى 24°، الصغرى 9°.
  • جنوب الصعيد: العظمى 28°، الصغرى 12°.

حالة الطقس خلال اليوم

  • نهارًا: مائل للدفء على معظم المناطق، دافئ في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
  • ليلًا: شديد البرودة، مع احتمالية تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

نصائح الأرصاد الجوية

  • ارتداء ملابس ثقيلة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.
  • الحذر أثناء القيادة بسبب تدني مستوى الرؤية.
  • متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس.
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