أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025: استقرار بعد انخفاض عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، وذلك بعد التراجع الذي سجله المعدن الأصفر أمس.

انخفض عيار 21 الأكثر تداولًا بمقدار 10 جنيهات، مما يعكس هدوءًا في حركة السوق المحلية، بينما استمر الارتفاع عالميًا بالدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 : 4291.43 جنيه.

: 4291.43 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 : 3755 جنيهًا.

: 3755 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18 : 3218.57 جنيه.

: 3218.57 جنيه. سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 30040 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

سجل سعر الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 نحو 2667 دولارًا للأوقية، مما يعكس استمرار تأثر الأسواق العالمية بعوامل مثل التضخم، أسعار الفائدة، واضطرابات الأسواق المالية.

أسباب استقرار أسعار الذهب محليًا

تأثير البورصة العالمية: رغم ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، لم ينعكس بشكل كبير على السوق المحلي. توازن العرض والطلب: يساهم الاستقرار النسبي في الطلب المحلي على الذهب في ثبات أسعاره. استقرار سعر الصرف: يؤثر استقرار الدولار أمام الجنيه على تكاليف الاستيراد وأسعار الذهب.

توصيات للمستثمرين