سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاربعاء 15-1-2025

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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 15 يناير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، وذلك بعد انخفاضه في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي واستمر الدولار في الحفاظ على مستوياته في عدة بنوك محلية، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك، ليحافظ على مستويات الأسعار الأخيرة التي سجلها في البنوك المختلفة.
 

أسعار الدولار في البنوك المحلية
 

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 50.80 جنيه
سعر البيع: 50.90 جنيه
 

بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 50.79 جنيه
سعر البيع: 50.89 جنيه
 

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 50.78 جنيه
سعر البيع: 50.88 جنيه
 

بنك مصر:

سعر الشراء: 50.78 جنيه
سعر البيع: 50.88 جنيه
 

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 50.78 جنيه
سعر البيع: 50.88 جنيه
 

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 50.79 جنيه
سعر البيع: 50.89 جنيه

 

 

أسعار الدولار في البنوك المحلية


تباينت أسعار الدولار اليوم في العديد من البنوك المحلية، حيث جاءت كالتالي:

البنك الأهلي: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.78 جنيه للبيع، 50.88 جنيه للشراء.
البنك المصري الخليجي: 50.78 جنيه للبيع، 50.88 جنيه للشراء.
بنك الإسكندرية: 50.79 جنيه للبيع، 50.89 جنيه للشراء.
البنك المركزي المصري: 50.7707 جنيه للشراء، 50.9069 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.80 جنيه للبيع، 50.90 جنيه للشراء.
بنك قناة السويس: 50.80 جنيه للبيع، 50.90 جنيه للشراء.
بنك مصر: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

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