آخر تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: تفاصيل جديدة بوساطة مصرية وأمريكية وقطرية

تشهد الساعات الأخيرة تحركات مكثفة برعاية مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر لإنهاء الصراع في غزة، حيث أكدت مصادر أمريكية أن إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اتفقتا على أسس وقف إطلاق النار من حيث المبدأ، مع استمرار النقاش حول التفاصيل النهائية.

وفقًا لما نقلته شبكة ABC News، فإن هناك بوادر إيجابية لإنجاز الاتفاق، مع التركيز على إتمام صفقة تبادل المحتجزين، بما يساهم في تهدئة الأوضاع المتوترة.

بايدن يشيد بالدور المصري في الاتفاق

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدور المحوري لمصر في التوسط لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الاتفاق لم يكن ليتحقق لولا الجهود التاريخية المصرية.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجريا محادثات هاتفية مكثفة، شددا خلالها على:

أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين لإنهاء الأزمة.

بين البلدين لإنهاء الأزمة. ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة فور تنفيذ وقف إطلاق النار.

دور الوساطة وأولويات المرحلة

أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيسين بايدن والسيسي أكدا الحاجة إلى:

تنفيذ فوري لوقف إطلاق النار لتخفيف معاناة سكان غزة. إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، كجزء من صفقة التبادل. تنسيق الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

من جانبها، تلعب قطر دورًا حيويًا في دعم الوساطة مع حماس لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات.

مساعدات إنسانية لغزة

في إطار الاتفاق، سيتم التركيز على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة، تشمل:

توفير الغذاء والماء.

تحسين البنية التحتية الأساسية.

دعم المستشفيات التي تواجه نقصًا في الإمدادات الطبية.

تصريحات المسؤولين الدوليين

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن هناك إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق شامل يُنهي الأزمة، وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في قدرة الأطراف المعنية على تنفيذ الاتفاق بفعالية.

التفاصيل القادمة

من المتوقع الإعلان عن تفاصيل الصفقة والجدول الزمني للتنفيذ خلال الساعات المقبلة، وسط متابعة دولية مكثفة لتطورات الأوضاع في غزة.