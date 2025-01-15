سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 بالبنوك

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شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، استقرارًا ملحوظًا بعد انخفاضه في تعاملات الخميس الماضي، حيث تزايدت معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، مع اقتراب موسم عمرة رجب، تليه عمرة شعبان ورمضان، ما يعكس أهمية العملة السعودية لدى المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري


واستقر سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم بعد أن شهد انخفاضًا طفيفًا في الأيام السابقة، حيث سجّل:

في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 13.50 جنيه
سعر البيع: 13.56 جنيه
في بنك مصر:

سعر الشراء: 13.50 جنيه
سعر البيع: 13.56 جنيه


في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 13.52 جنيه
سعر البيع: 13.58 جنيه
في البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 13.53 جنيه
سعر البيع: 13.57 جنيه


في بنك القاهرة:

سعر الشراء: 13.50 جنيه
سعر البيع: 13.57 جنيه
في بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 13.49 جنيه
سعر البيع: 13.58 جنيه


في بنك البركة:

سعر الشراء: 13.46 جنيه
سعر البيع: 13.56 جنيه
في بنك سايب:

سعر الشراء: 13.33 جنيه
سعر البيع: 13.56 جنيه
 

 

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك، ليحافظ على مستويات الأسعار الأخيرة التي سجلها في البنوك المختلفة.

سعر الدولار في البنوك اليوم


البنك الأهلي: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري: 50.81 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

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