حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

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الطقس
الطقس

تشهد البلاد استمرارًا في التقلبات الجوية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. يُتوقع أن يكون الطقس متنوعًا بين الدفء نهارًا والبرودة الشديدة ليلًا، مع ظهور ظواهر جوية متعددة.

تفاصيل حالة الطقس

نهارًا:

  • مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
  • دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
  • معتدل على السواحل الشمالية.

ليلًا:

  • شديد البرودة على معظم الأنحاء.
  • قد يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية

أمطار رعدية:

  • من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق مثل حلايب وشلاتين.
  • تستمر الأمطار على فترات متقطعة حتى يوم غد الخميس.

الشبورة المائية:

  • تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.
  • الشبورة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لذا يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

القاهرة والوجه البحري:

  • العظمى: 23 درجة مئوية.
  • الصغرى: 12 درجة مئوية.

السواحل الشمالية:

  • العظمى: 20 درجة مئوية.
  • الصغرى: 11 درجة مئوية.

شمال الصعيد:

  • العظمى: 24 درجة مئوية.
  • الصغرى: 8 درجات مئوية.

جنوب الصعيد:

  • العظمى: 29 درجة مئوية.
  • الصغرى: 11 درجة مئوية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

  1. القيادة بحذر في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.
  2. ارتداء الملابس الثقيلة في الليل لتجنب البرودة الشديدة.
  3. متابعة التحديثات اليومية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
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