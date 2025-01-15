افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 بمشاركة قياسية من دور النشر العالمية

تنطلق الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الخميس 23 يناير 2025، فيما يبدأ استقبال الجمهور يوم الجمعة 24 يناير ويستمر حتى الأربعاء 5 فبراير.

ويعمل المعرض يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث تمتد ساعات العمل حتى 9 مساءً.

مشاركة قياسية: 1345 دار نشر من 80 دولة

يُعد المعرض في دورته الجديدة من الأحداث الثقافية الأبرز على مستوى المنطقة، حيث يسجل مشاركة قياسية لعدد 1345 دار نشر تمثل 80 دولة، إلى جانب 6150 عارضًا.



وأكدت وزارة الثقافة أن هذه الدورة تشهد نقلة نوعية في التنظيم والفعاليات، إذ جرى تسكين الناشرين عبر قرعة علنية نظمتها هيئة الكتاب، مع تجهيز الأجنحة الخاصة بالناشرين، على أن يتم نقل الكتب قبل الافتتاح بيومين أو ثلاثة.

برنامج ثقافي متنوع: 600 فعالية بمشاركة مبدعين من مصر والعالم

يصاحب المعرض هذا العام برنامج ثقافي حافل يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة، تشمل:

ندوات أدبية.

حوارات فكرية.

عروض فنية.

وتشارك نخبة من المبدعين المصريين والعالميين في تقديم هذه الفعاليات، مما يعزز من مكانة المعرض كمنصة ثقافية عالمية.

خريطة المعرض

تنقسم أروقة المعرض إلى خمس صالات رئيسية تضم دور النشر والجهات الرسمية. ي

مكن الاطلاع على تفاصيل خريطة المعرض عبر الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يوفر إرشادات حول أماكن الأجنحة والفعاليات.