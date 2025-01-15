تشغيل أحدث جهاز فى صعيد مصر لرسم الشبكية والعصب البصرى بمستشفي الرمد بأسيوط

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جانب من التشغيل
جانب من التشغيل

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ  وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط اليوم الأربعاء عن تشغيل جهاز الرسم الكهربائى للشبكية والعصب البصري بوحدة فحوصات أمراض العيون بمستشفي الرمد بمدينة أسيوط، والذى يعد أحدث جهاز فى صعيد مصر لرسم الشبكية والعصب البصرى..

 

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط على أنه يتم تزويد مستشفيات الصحة  بأحدث الأجهزة الطبية على المستوى المحلى والعالمى، بهدف تقديم خدمات طبية على اعلى مستوى، إلى جانب خدمة المرضى من ذوى الهمم من ذوى الإعاقة البصرية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، موضحًا أن الجهاز يستخدم ايضًا لعمل ابحاث فى مجال العيون للأطباء، مما يساهم في صقل مهارات الاطباء ورفع مستواهم العلمي والعملي..


وأكد الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بأسيوط على أن الجهاز يستخدم فى تشخيص ومتابعة أمراض الشبكية الوراثية ومنها العشى الليلى، كما يستخدم لتشخيص ومتابعة أمراض اعتلال الشبكية ومنها السكرى وجلطات الشبكية والمياه الزرقاء، ومتابعة إلتهابات ضمور العصب البصرى، كما يستخدم فى إكتشاف حالات إدعاء العمى والهستيريا.

وقالت الدكتورة كرستين تادرس مدير مستشفي الرمد بأسيوط، إن وحدة فحوصات أمراض العيون يتردد عليها المرضى من جميع قري ومراكز ومدن وأحياء محافظة أسيوط وبعض المواطنين من المحافظات المجاورة لإجراء رسم الشبكية والعصب البصرى لكونها تضم الجهاز الوحيد المتوفر فى مستشفى حكومى تابع لوزارة الصحة والسكان..

وأوضح الدكتور محمد جمال احمد  وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط أن الجهاز موجود بمستشفي الرمد بحي شرق مدينة أسيوط ويعمل طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، موجها الشكر لوزارة الصحة ومحافظ اسيوط لدورهم الملموس فى توفير مكان مجهز على أعلى مستوى وتوفير الكابلات والمستهلكات الخاصة بالجهاز، لكى يعمل بكفاءة، وتدريب الأطباء على تشغيله والاستفادة من الخدمات التى يقدمها.

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