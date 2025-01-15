لزراعة 2 مليون شتلة..محافظ أسيوط يشهد مبادرة توزيع 10 آلاف لوح فوم على طلاب المدارس الزراعية

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جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مبادرة توزيع 10آلاف لوح فوم على طلاب المدارس الفنية الزراعية لزراعة 2 مليون شتلة وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتعزيز الموارد الإقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد الشريف مدير إدارة مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، ومحمد عمر وحمدي شعبان والدكتور إبراهيم وكلاء مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، ورئيس اتحاد الطلاب بالمدرسة والمكتب الفني للمدرسة

وحيث شهد المحافظ مبادرة توزيع 10 آلاف لوح فوم حيث أن كل لوح فوم يحتوي على 209 قاعدة لزراعة شتلات من بذور الخضراوات من الطماطم والخيار والفلفل حيث يتم توزيع ألواح فوم على الطلاب بها قواعد لزراعة الشتلات فضلًا عن توزيع الكمبوست والبذور مجانًا لإنتاج الآلاف من الشتلات وبيعها وتعزيز الموارد المتاحة وتوفير فرص عمل وبداية لمشروع متناهي الصغر للطلاب مدر للدخل.

أكد محافظ أسيوط ـ خلال كلمته ـ على أهمية تفعيل دور المدارس الفنية ككيانات إنتاجية تساهم في تحقيق التنمية المحلية داخل المحافظة مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين هذه المدارس وكافة القطاعات بالمحافظة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الإقتصاد المحلي حيث أن المدارس تمتلك الإمكانيات والكوادر القادرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تعظيم الإستفادة من كافة المقومات المتاحة لدينا لتحسين الإنتاجية وتشجيع الطلاب على البدء في تنفيذ المشروعات.

في نهاية اللقاء قام أبو النصر بتوزيع بعض ألواح الفوم على الطلاب تهميدًا لتوزيع عدد 10 آلاف من ألواح من الفوم على المدارس الفنية الزراعية يحتوي كل لوح على 209 قاعدة لزراعة الشتلات بحيث تنتج هذه الألواح ما يقرب من 200 ألف شتلة وذلك ضمن مبادرة إنتاج 2 مليون شتلة يتم تسويقها وبيعها في منافذ تابعة للمدارس الفنية أو للمحافظة بأسعار مخفضة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة الإستفادة وتطوير البنية التحتية الزراعية ونشر الوعي البيئي بين المواطنين.

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