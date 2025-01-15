"دعاء قبل الامتحان" كيفية الدعاء لتحقيق النجاح والتوفيق في فترة الامتحانات

يزداد توتر الطلاب وتزدحم عقولهم بالتفكير تزامننًا مع بداية امتحانات منتصف العام، في كيفية اجتياز هذه المرحلة بنجاح.

وبينما يواصل الطلاب تحضيراتهم، يلجأ الكثيرون إلى الدعاء كوسيلة لطلب التوفيق من الله، حيث يُعتبر الدعاء ليس فقط تعبيرًا عن الإيمان، بل أيضًا وسيلة لتهدئة النفس وتعزيز الثقة.

أهمية الدعاء قبل الامتحان

يحث الإسلام على الدعاء في كل وقت وحين، وخاصة في أوقات الحاجة مثل الامتحانات.

إذ أن الدعاء هو سلاح الطالب في مواجهة الصعاب، ويشعره بالأمل والاطمئنان. وفي هذا السياق، يقول الله تعالى في القرآن الكريم:

"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" (غافر: 60)

(غافر: 60) "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ" (البقرة: 186)

أدعية مستحبة قبل الامتحان

إليك بعض الأدعية التي يمكن للطلاب ترديدها قبل الامتحان، فهي تساعد على زيادة الثقة بالله وبالقدرات الذاتية:

اللهم لا سَهْلَ إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعَلُ الحزنَ سهلًا إذا شئتَ.

اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتِي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفِي نورًا، واجعل لي نورًا.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللهمّ يا ملاذ الخائفين، ويا مجيب السائلين، ويا غياث المستغيثين، إني أتوجه إليك بهذه الساعة المباركة من الليل أن تجعل صباحها توفيقًا وتيسيرًا، ولطفًا وتسهيلًا.

اللهمّ اجعل عاقبة أمري في الامتحان نورًا وسرورًا، وبهجة وحبورًا.

اللهم إني أستودعك ما علمتنيه، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

اللهمّ نامت العيون، وأغمضت الجفون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، أسألك يا من لا يؤوده حفظ السموات والأرض أن تحفظني بحفظك، وتتولني برعايتك يا أرحم الراحمين.

اللهم بارك لي في وقتي، اللهم بارك لي في سرعة إنجازي، اللهم بارك لي في جهدي وقوّتي. اللهم اجعل هذه الليلة من الأعمال الصالحة التي تقربني إليك، واجعل من طلبي للعلم سببًا في غفرانك.