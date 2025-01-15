ثقافة أسيوط تختتم فعاليات العرض المسرحي ليلة من ألف ليلة وليلة لفرقة النور للمكفوفين

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جانب من الختام
جانب من الختام

اختتم قصر ثقافة أسيوط فعاليات العرض المسرحي ليلة من الف ليلة وليلة على مسرح قصر ثقافة اسيوط ضمن برامج  وزارة الثقافة وجاء ذلك تحت رعاية احمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط،ومحمد ناصف نائب رئيس الهيئة،والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة مسعود شومان،والادارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات برئاسة  هبة كمال والمنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط، بقصر ثقافة اسيوط برئاسة صفاء حمدان


 


وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقدمها المخرج أسامة عبد الرؤوف وتم ترجمتها بلغة الإشارة قدمها خالد محمد  ،قدمت فرقة النور للمكفوفين بأسيوط العرض المسرحي ليلة من ألف ليلة وليلة

وتدور الأحداث حول الحكايات الشهيرة لشهرزاد وشهريار، حيث تسرد شهرزاد قصصا مختلفة كل ليلة لتبقى على قيد الحياة، مما يخلق صراعا بين الخير والشر عبر سلسلة من الحكايات المثيرة.

واشار مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة باهمية  تعزيز مواهب ذوي الهمم من المكفوفين فى خطوة نحو بناء مجتمع أكثر عدلا وشمولية،مشددا على دعمهم المتواصل وفتح آفاقًا جديدة لمنحهم الفرصة ليكونوا عناصر فاعلة ومبدعة تساهم في رفعة المجتمع وتقدمه

وأضاف جمال عبدالناصر مدير عام الإقليم  أن دعم مواهب المكفوفين يلهم الأجيال  الجديدة ويُظهر لهم أن الإبداع لا توقفه قيود جسدية،مشيرا إلى نجاح المبدعين من المكفوفين يبرهن على أن الإرادة الصلبة والعمل الجاد قادران على تحقيق المستحيل،منوها بدور الثقافة فى دعم مواهبهم لتساعدهم على إبراز إمكاناتهم ودمجها مع المجتمع بالشكل الأمثل

والعرض من  تأليف أحمد سمير، وإخراج محمود عيد، أداء نخبة من الفنانين المكفوفين، ديكور وملابس تصميم حمدي قطب، إضاءة مايكل يعقوب، حركات تعبيرية إسلام مصطفى، أشعار محمد أبوزيد، الموسيقى والألحان الفنان عبد الباري عبد العزيز.

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