سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-1-2025

الاقتصاد
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الدولار

يبدأ اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، يوم عمل جديد في البنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي، ليبلغ متوسط سعر الصرف ما بين 50.40 و50.50 جنيه لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء نحو 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الدولار اليوم 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، وذلك مقارنة مع سعر الصباح الذي سجل 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر، وصل سعر الدولار اليوم إلى 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل سعر الدولار نحو 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

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