7 أعراض تدل على الإصابة بارتجاج في المخ بعد تعرضه لضربة قوية

قد يتعرض الشخص لضربة قوية في المخ، مما قد يؤدي إلى إصابته بارتجاج في المخ دون أن يشعر بذلك، ويظن أنه مجرد ألم مؤقت يزول مع الوقت.

لكن هذا النوع من الإصابات قد يتسبب في مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة إذا تم تجاهل الأعراض وعدم التدخل الطبي في الوقت المناسب.

أعراض ارتجاج المخ بعد ضربة قوية

حسب وزارة الصحة والسكان، هناك 7 علامات يجب الانتباه إليها بعد تعرض الشخص لضربة في الرأس، حيث قد تشير إلى الإصابة بارتجاج في المخ:

الشعور بالصداع أو الضغط: من أبرز الأعراض التي قد تظهر بعد الإصابة. مشكلات في الذاكرة: ضعف الذاكرة أو صعوبة في تذكر الأحداث القريبة. الغثيان أو القيء: الشعور بالغثيان أو التقيؤ بعد الضربة. التأثر بالضوء أو الضجيج: زيادة الحساسية تجاه الضوء أو الأصوات المرتفعة. الدوخة وعدم الثبات: الشعور بالدوران وعدم التوازن. تشويش في الرؤية: ضعف الرؤية أو رؤية ضبابية. مشكلات في النوم: مثل الأرق أو النوم المفرط.

متى يكون ارتجاج المخ خطيرًا؟

لا يعد ارتجاج المخ خطيرًا في حد ذاته، ولكن يصبح خطيرًا في حال حدوث نزيف في المخ. ويجب على المصاب مراجعة الطبيب على الفور لتشخيص الحالة وبدء العلاج المناسب.

علامات تدل على خطورة الارتجاج

هناك 3 علامات رئيسية تدل على أن الارتجاج قد يكون خطيرًا ويحتاج إلى رعاية طبية عاجلة: