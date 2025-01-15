جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل 3 مصريين بالخارج.. بعد قليل



تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، في جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل 3 مصريين بالخارج، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.

كانت قد قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بتأييد الحكم الصادر بإحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر أثناء استضافتهم له، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.

واستمعت المحكمة، لمرافعة ممثل النيابة، وقال فيها: «المتهم خان ميثاق الصداقة وجاء بفعلة شنيعة بعد استضافة المجني عليهم له، وإكرامهم إياه وإعطائهم تذكرة طيران لمساعدته».



وأردف، أن المتهم تحالف مع الشيطان واتفق على جريمة هزَّت بني الإنسان، ولا بد من إصدار حكم صارم للقصاص منه.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، ويبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة «المرجوشي»- بهتيم- شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهم لدى استضافتهم إياه بمحل سكنهم في دولة قطر بسلاح أبيض «سكين» وعاجلهم بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من أجسادهم قاصدًا قتلهم، مما أحدث بهم الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.