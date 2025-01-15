اليوم.. النطق بالحكم على "طبيب روض الفرج" المتهم بهتك عرض السيدات

حوادث
العباسية
العباسية

 
تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على «طبيب روض الفرج» المتهم بهتك عرض 93 امرأة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.

كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، إحالة أوراق «طبيب روض الفرج» على حكم إعدامه، بعد اتهامه بهتك عرض 93 امرأة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

بداية الواقعة عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب، وكشفت التحقيقات الأولية، أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك.

وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات، مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.

وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة، تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

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