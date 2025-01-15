جمعوها من تجارة الكيف.. التحقيق مع المتهمين بغسل 75 مليون جنيه بالقاهرة

حوادث
متهمين
متهمين


تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين بغسل 75 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بالقاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 75مليون جنيه.

حوادث الفجر اتخاذ الإجراءات القانونية إدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة الأجهزة الأمنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

مواد متعلقة

21 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بشوارع عين شمس

خطوات بسيطة للحصول على "فيش وتشبيه"

حبس متهم بسرقة سيارة فنطاس بالقاهرة

إحالة عاطل للجنايات في سرقة مصوغات ومبلغ مالي بالوايلي

طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة

مصرع سيدة سقطت من أعلى عقار في بدر.. والنيابة تصرح بالدفن

بسبب سيجارة.. تطور جديد ضد المتهمين بقتل شاب في روض الفرج

جرائم النصب والاحتيال.. استمرار حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

مصدر لـ "الفجر الرياضي":الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم زد لتدعيم الدفاع

حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد

محمد صبحي: نحتفي اليوم بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة الفنية والثقافية

تعرف على موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

محافظ الفيوم يعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة