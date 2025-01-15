21 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بشوارع عين شمس

حوادث
محكمة
محكمة

حددت  نيابة عين شمس 21 يناير الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة متعلقات شخص من داخل سيارة أثناء ركنها بأحد شوارع المنطقة بأسلوب المفتاح المصطنع.
كانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من موظف يفيد بتعرضه لسرقة متعلقاته من داخل سيارته خلال ركنها بأحد شوارع المنطقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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