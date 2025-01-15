هاجم الإعلامي كريم رمزي إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب تأخر الإعلان عن الصفقات الجديدة حتى الآن خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما مر 15 يوم من شهر يناير.

كريم رمزي يفتح النار على إدارة الأهلي لهذا السبب

وأكد كريم رمزي في برنامجه رقم 10 المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي هو النادي الوحيد في مصر، الذي لديه مدير رياضي ولجنة تخطيط، بالإضافة إلى لجنة الاسكوتنج في الإدارة، ومع ذلك لم يتمكن من التعاقد مع أي صفقة حتى الآن ".

وأضاف:" لم أتحدث عن تأخر الصفقات لدى ناديي الزمالك أو بيراميدز، لأن العين في الوقت الحالي عن النادي الأهلي، لأنه ممثل مصر الوحيد في بطولة كأس العالم للأندية".

وأوضح كريم رمزي:" النادي الأهلي من المؤكد أنه سيضم صفقات جديدة خلال شهر يناير الجاري، ولكنه كان يجب أن يحترك في ملف التعاقد مع صفقات جديدة قبل بداية يناير، ليتم الإعلان عنها في أول الشهر الجاري ".

ثم أتم:" كلما تأخر النادي الأهلي في حسم صفقات جديدة خلال شهر يناير، كلما قلت الاختيارات أمام مسئولي النادي لضم لاعبين مميزين".