لهذه الأسباب..زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري بحى شرق

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

قام اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بجولة تفقدية مفاجئة اليوم الأربعاء للمركز الصحي الحضري بالحمراء بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط للوقوف على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحي والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

ورافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة لشؤون الوقائية، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة بالمحافظة والدكتورة ولاء إبراهيم مديرة المركز الصحي الحضري بالحمراء

وتفقد المحافظ ـ خلال جولته ـ عيادة تنظيم الأسرة، وغرفة التطعيمات، ومكتب تسجيل مواليد ووفيات، وحجرة السونار، وعيادة الأطفال، وعيادة النساء ومتابعة الحوامل، وعيادة أسنان، ومعمل أسنان، وعيادة الباطنة، وعيادة فحص ما قبل الزواج، والعيادة صديقة الشباب والمراهقين.

واستكمل أبوالنصر، جولته بتفقد معمل الدم والخدمات المقدمة من تحليل الهيموجلوبين، تحليل فصيلة الدم، وتحليل ph، وتحليل السكر، وتحليل الحمل، وغرفة التعقيم وعيادة السمعيات واستمع إلى شرح مفصل من مديرة المركز عن معدلات الإنجاز وإعداد المترددين والمرضى خلال الفترة الماضية فضلًا عن الخطة الموضوعة للخدمات الصحية المقدمة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى دور المركز الصحي الحضري في رفع الوعي الصحي وخدمات تنظيم الأسرة وتنفيذ المبادرات الرئاسية.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على أي تحديات تواجه العمل لتذليلها والتأكيد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين 

 

مضيفًا أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

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