تطورات انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
عمر مرموش
عمر مرموش

يسعي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الحصول على خدمات الدولي المصري عمر مرموش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تطورات انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

ووفقًا لخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فأن مانشستر سيتي قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت في الميركاتو الشتوي الجاري.

كارلوس شوانكي: الزمالك يتطلع لحصد لقب البطولة العربية

منتخب الشباب يطلب ضم ثنائي الزمالك في أمم إفريقيا للمحليين

وقال رومانو:" العرض المقدم من إدارة السيتي لا يرضي طموحات  النادي الألماني حتي الآن، إلا أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرفين للوصول إلى المقابل المادي المناسب لحسم الصفقة".

وأشارت تقارير ألمانية، أن آينتراخت فرانكفورت يريد الحصول على 80 مليون يورو مقابل انتقال مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي في الانتقالات الشتوية الحالية، في حين يريد الفريق السماوي إنهاء اصلفقة مقابل 60 مليون يورو فقط.

مواد متعلقة

أحمد عبد الحليم: تعودنا على وجود زيزو مع الأبيض.. وعبد الله السعيد يبحث عن المجد في الزمالك

غموض موقف بنتايج مع الزمالك وسان إتيان الفرنسي يحسم موقفه

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

مصدر لـ "الفجر الرياضي":الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم زد لتدعيم الدفاع

حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد

محمد صبحي: نحتفي اليوم بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة الفنية والثقافية

تعرف على موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

محافظ الفيوم يعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة