تتواصل المنافسة في الدوري الألماني مستمرة وذلك من أجل حصد اللقب المحلي والذي يعد باير ليفركوزن آخر المتوجين به النسخة الماضية.

وبجانب المنافسة على اللقب المحلي، فصراع قائمة الهدافين مازال مستمرا والذي يتصدره عمر مرموش نجم اينتراخت فرانكفورت والمنتخب المصري.

ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

وفي السطور القادمة نستعرض ترتيب هدافين الدوري الألماني والذي جاء كالتالي:-

1-عمر مرموش (فرانكفورت) - 15 هدفا

2. هاري كين (ميونخ) - 15 هدفا

3. جوناثان بوركاردت (ماينز) - 12 هدفا

4. باتريك شيك (ليفركوزن) - 11 هدفا

5. تيم كلينيست (مونشنجلادباخ) - 9 أهداف

صراع بين مرموش وهاري كين

ويتنافس الثنائي على حصد لقب الهداف، وسط تألق كبير من مرموش على الرغم من أنباء انتقاله لنادي مانشستر سيتي.