ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتواصل المنافسة في الدوري الألماني مستمرة وذلك من أجل حصد اللقب المحلي والذي يعد باير ليفركوزن آخر المتوجين به النسخة الماضية.

وبجانب المنافسة على اللقب المحلي، فصراع قائمة الهدافين مازال مستمرا والذي يتصدره عمر مرموش نجم اينتراخت فرانكفورت والمنتخب المصري.

ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

وفي السطور القادمة نستعرض ترتيب هدافين الدوري الألماني والذي جاء كالتالي:-

1-عمر مرموش (فرانكفورت) - 15 هدفا

2. هاري كين (ميونخ) - 15 هدفا

3. جوناثان بوركاردت (ماينز) - 12 هدفا

4. باتريك شيك (ليفركوزن) - 11 هدفا

5. تيم كلينيست (مونشنجلادباخ) - 9 أهداف

txt

كريم رمزي يفتح النار على إدارة الأهلي لهذا السبب

txt

الكشف تفاصيل فشل الأهلي في التعاقد مع أولى صفقاته الشتوية

صراع بين مرموش وهاري كين

ويتنافس الثنائي على حصد لقب الهداف، وسط تألق كبير من مرموش على الرغم من أنباء انتقاله لنادي مانشستر سيتي.

مواد متعلقة

محمد رمضان يفاجئ الأهلي بموقف أكرم توفيق النهائي من تجديد عقده

تركي آل الشيخ يثير تساؤلات بصورة لمحمد صلاح بقميص الهلال السعودي

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

مصدر لـ "الفجر الرياضي":الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم زد لتدعيم الدفاع

حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد

محمد صبحي: نحتفي اليوم بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة الفنية والثقافية

تعرف على موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

محافظ الفيوم يعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة