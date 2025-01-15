تشكيل توتنهام هوتسبير أمام آرسنال في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اختار الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة آرسنال، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام

ينزل توتنهام ضيفًا ثقيلًا على الجانرز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل توتنهام المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوشين، آرشي جراي، سبينس.

خط الوسط: باب سار، بيسوما، ماديسون

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سولانكي، سون.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة،بينما يتواجد توتنهام هوتسبير في المرتبة الثانية عشر برصيد 24 نقطة.

وتنقل مباراة آرسنال ضد توتنهام عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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