تشكيل آرسنال أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
آرسنال
آرسنال

حدد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الديربي أمام توتنهام هوتسبير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام

يلتقي الجانرز مع ضيفه توتنهام، مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

منتخب الشباب يطلب ضم ثنائي الزمالك في أمم إفريقيا للمحليين

أمير عزمي مجاهد: الزمالك يضم مهاجمين مميزين.. وكنا نسعى لحسم التأهل لدور الثمانية قبل الجولة الأخيرة

تشكيل آرسنال المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمي: ديفيد رايا

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، جابرييل ميجاليس، ويليام صاليبا، جوراين تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد\

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة،بينما يتواجد توتنهام هوتسبير في المرتبة الثانية عشر برصيد 24 نقطة.

وتنقل مباراة آرسنال ضد توتنهام عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مواد متعلقة

أحمد عبد الحليم: تعودنا على وجود زيزو مع الأبيض.. وعبد الله السعيد يبحث عن المجد في الزمالك

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء حرس الحدود في الدوري

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

مصدر لـ "الفجر الرياضي":الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم زد لتدعيم الدفاع

حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد

محمد صبحي: نحتفي اليوم بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة الفنية والثقافية

تعرف على موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

محافظ الفيوم يعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة