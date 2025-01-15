أحمد ناجي يفتح النار على عصام الحضري لهذا السبب

فتح أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، النار على عصام الحضري، بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أنه لا يوجد أساطير في الكرة المصرية سوى هو ومحمد صلاح.

أحمد ناجي يفتح النار على عصام الحضري

وفي تصريحاته لبرنامج “جول كاست”، قال ناجي: “عصام الحضري كان ليصبح أسطورة فعلًا لو استمر مع الأهلي، ولكن لا يجوز أن يطلق على نفسه لقب أسطورة".

وأضاف "الحضري أسطورة بكل تأكيد، لكن لا ينبغي له أن يقول ذلك بنفسه”.

وتابع: “الناس هي التي يجب أن تطلق عليه هذا اللقب، وليس هو من ينسبه لنفسه، علاقتي مع عصام الحضري تاريخية، ولكنني لم أحب أبدًا أن يقول على نفسه أسطورة”.

وأتم “عمرنا ما سمعنا محمد صلاح يقول على نفسه أسطورة، ولا بيليه، ولا ميسي، ولكن الجميع يعترف بهم كأباطرة اللعبة”.