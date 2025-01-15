منحة العمالة غير المنتظمة 2025: الفئات المستحقة، خطوات التسجيل، والمواعيد

مع بداية العام 2025، شهدت منحة العمالة غير المنتظمة زيادة ملحوظة في قيمتها، حيث تم رفع المبلغ إلى 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، ما يثير اهتمام العاملين في القطاع غير الرسمي، خصوصًا الحرفيين وعمال البناء وأصحاب المهن الحرة.

سنتعرف على الفئات المستحقة، خطوات التسجيل، والمواعيد الخاصة بصرف المنحة.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025

منحة العمالة غير المنتظمة تهدف إلى دعم العاملين في القطاعات غير الرسمية مثل:

الحرفيين

عمال البناء

المزارعين

أصحاب المهن الحرة

وتُصرف هذه المنحة 6 مرات سنويًا للفئات المستحقة.

زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصبح 1000 جنيه بدءًا من منحة عيد الميلاد في 7 يناير 2025.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

للتسجيل في المنحة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي والاسم. تحميل المستندات المطلوبة ثم الضغط على "إرسال". انتظار رسالة تأكيد قبول الطلب.

كما يمكن التوجه إلى مكاتب العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة في المحافظات كبديل للتسجيل الإلكتروني.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تُصرف المنحة في المواعيد التالية:

منحة عيد الميلاد المجيد : يناير

: يناير منحة رمضان 2025 : قبل بداية شهر رمضان بأسبوع

: قبل بداية شهر رمضان بأسبوع منحة عيد الفطر 2025 : خلال الأسبوع الأخير من رمضان

: خلال الأسبوع الأخير من رمضان منحة عيد الأضحى 2025 : مطلع شهر ذي الحجة

: مطلع شهر ذي الحجة منحة عيد العمال 2025 : أول مايو

: أول مايو منحة المولد النبوي الشريف 2025: مطلع ربيع الأول

تستمر المنحة في الصرف لمدة شهر من تاريخ بدء التوزيع.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

لتتمكن من الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، يجب أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية: