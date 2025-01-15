سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15 يناير 2025: استقرار في السوق المحلي بعد تراجع طفيف عالميًا

تبدأ أسعار الذهب اليوم في مصر بتداولات مستقرة، مع الحفاظ على آخر تراجع سجلته أسعار الذهب عيار 21 في السوق المحلي.

ورغم الانخفاض الطفيف في الأسعار العالمية للذهب، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يحافظ على استقرار نسبته في بداية تعاملات اليوم، حسب آخر تحديث من شعبة الذهب المصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24 : سجل 4291 جنيهًا للجرام.

: سجل 4291 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 : استقر عند 3755 جنيهًا للجرام، مع استمرار تراجع بنحو 5 جنيهات.

: استقر عند 3755 جنيهًا للجرام، مع استمرار تراجع بنحو 5 جنيهات. سعر الذهب عيار 18 : بلغ 3218 جنيهًا للجرام.

: بلغ 3218 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 30040 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب في البورصة بعد آخر تراجع طفيف بنحو 3 دولارات، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم نحو 2667 دولارًا.

يعكس هذا الاستقرار التأثير المحدود للتقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية على أسواق الذهب المحلية.

التأثيرات المحتملة لأسعار الذهب في مصر

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الترقب وسط التطورات العالمية والمحلية، حيث تعتبر أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في السعر، فإن الذهب يظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

نصائح للمستثمرين في الذهب

مع استقرار الأسعار محليًا بعد التراجع العالمي، يُنصح المتعاملون في سوق الذهب بمراقبة تطورات الأسعار بشكل دوري.

يُفضل التوقيت الأمثل للشراء أو البيع وفقًا للتحليل الفني للسوق، فضلًا عن مراقبة التأثيرات المحتملة للتقلبات في البورصات العالمية.